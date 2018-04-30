Şeker işçileri 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramına özelleştirme gölgesinde giriyor. Ulusal Kanal’a konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül hükümete sandıkta hesap soracaklarının mesajını verdi. Şengül, "Bu yanlışlarından dönmezlerse sadece işçiler değil 80 milyon vatandaş bunu değerlendirecek" dedi.





Kamuya ait 11 şeker fabrikasının ihalesi tamamlandı. 3 Fabrika için ise görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde süreç sonlanacak. Şeker işçisi ise hükümetin özelleştirme ısrarı karşısında sandığı işaret ediyor.



Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül hükümetin süreci tekrar gözden geçirmesi gerektiğine işaret etti.



Türk-İş Konfederasyonu öncülüğünde yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katılacak olan şeker işçileri alanlardan hükümeti bir kez daha uyaracak. İşçiler tepkilerini sandıkta göstereceklerini mesajını verecek.







HABER: HASRET KAYA - KAMERA: UĞUR MARANGOZ

ulusal.com.tr Şeker işçisi 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramına özelleştirme gölgesinde giriyor.Kamuya ait 11 şeker fabrikasının ihalesi tamamlandı. 3 Fabrika için ise görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde süreç sonlanacak. Şeker işçisi ise hükümetin özelleştirme ısrarı karşısında sandığı işaret ediyor.Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül hükümetin süreci tekrar gözden geçirmesi gerektiğine işaret etti.Türk-İş Konfederasyonu öncülüğünde yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katılacak olan şeker işçileri alanlardan hükümeti bir kez daha uyaracak. İşçiler tepkilerini sandıkta göstereceklerini mesajını verecek.