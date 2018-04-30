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Şeker işçileri 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramına özelleştirme gölgesinde giriyor

Şeker işçileri 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramına özelleştirme gölgesinde giriyor. Ulusal Kanal’a konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül hükümete sandıkta hesap soracaklarının mesajını verdi. Şengül, "Bu yanlışlarından dönmezlerse sadece işçiler değil 80 milyon vatandaş bunu değerlendirecek" dedi.

Şeker işçileri 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramına özelleştirme gölgesinde giriyor
Şeker işçisi 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramına özelleştirme gölgesinde giriyor.

Kamuya ait 11 şeker fabrikasının ihalesi tamamlandı. 3 Fabrika için ise görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde süreç sonlanacak. Şeker işçisi ise hükümetin özelleştirme ısrarı karşısında sandığı işaret ediyor.

Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül hükümetin süreci tekrar gözden geçirmesi gerektiğine işaret etti.

Türk-İş Konfederasyonu öncülüğünde yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katılacak olan şeker işçileri alanlardan hükümeti bir kez daha uyaracak. İşçiler tepkilerini sandıkta göstereceklerini mesajını verecek.



HABER: HASRET KAYA - KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
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