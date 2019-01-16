Malatya’da iki belediyede çalışan işçiler, Hizmet-İş Sendikasından istifa edip Belediye-İş Sendikasına üye olunca ortalık karıştı. İddiaya göre, Belediye-İş yöneticilerinin bulunduğu oteli Hizmet-İş temsilcileri bastı, tehdit savurdular. Hizmet-İş iddiayı kabul etmedi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi belediyelerinde örgütlenen Belediye-İş Sendikasının yöneticileri, Hizmet-İş Sendikası temsilcileri tarafından silah gösterilerek tehdit edildiklerini iddia ettiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi belediyelerinde işçiler Belediye-İş Sendikasında örgütlenme çalışmaları başlattı. Büyükşehirde yaklaşık bin 600, Battalgazi’de de 800 kişi Belediye-İş’e üye oldu. Yetkili sendika konumuna gelen Belediye-İş yöneticileri geçen hafta Malatya’ya giderek işçilerle bir araya geldiler. İşçilerle yapılan toplantının ardından Malatya’daki Anemon Otel’e geçen Belediye-İş Sendikası yöneticileri ve hükümete yakınlığı ile bilinen Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası temsilcileri arasında tartışma çıktığı belirtildi. Otele gelen Hizmet-İş Sendikası yöneticilerinin Belediye-İş Sendikası temsilcilerini silah göstererek tehdit ettikleri öne sürüldü. Tehdit edilenler arasında yer aldığını söyleyen Belediye-İş Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan Aydınlık’a konuştu.



‘SENDİKAMIZI TERCİH ETTİLER’

İşçilerin çoğunluğunun Belediye-İş’te örgütlenmek istediğini belirten Özkan, “İşçilerin çoğunluğu sendikamızı tercih etti. Hizmet-İş Sendikası çoğunluğun sendikamıza üye olmasının ardından yetkimize itiraz da etti. İşçilerin yüzde 90’ı yeni, birçoğu da Hizmet-İş Sendikasından istifa ederek Belediye-İşe geçti” dedi. Malatya’ya gittiklerinde tehdit edilmelerine ilişkin olayı da Özkan şöyle anlattı:



‘SİZİ YAŞATMAYIZ’

“Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi işçilerinin, bağımsız, demokratik ve mücadeleci bir sendikayla tanışma talebi üzerine sendikamız, Malatya’da örgütlenme çalışması başlattı. Sendikamızı tercih eden Malatya Büyükşehir ve Battalgazi Belediyesi işçilerine teşekkür etmek ve onların sorunlarını dinlemek üzere bütün işyerlerinde toplantılar yaptık. Toplantı bitiminde kaldığımız otele döndük. Yaklaşık olarak saat 21-21.30 arasında kendisini Hizmet-İş Doğu Anadolu Bölge Başkanı olarak tanıtan Hizmet-İş Teşkilatlandırma Uzmanı Zeki Özen, kaldığımız oteli 8-10 kişiyle bastı. ‘Sizi buradan çıkartmayız, yaşatmayız’ dediler. Zeki Özen, silah göstererek ‘Benim dokuz oğlum var, birini sizin için kurban ederim’ diyerek ölümle tehdit etti. Fiziki müdahale olmadı ancak sözlü tartışma yaşadık. Otel görevlilerinden güvenlik ve polisi çağırmalarını istedik ancak yaklaşık 40 dakika kimse gelmedi. Tehdit ettiler daha sonra onlar ayrıldıktan sonra karakola gittik. Bizi tehdit edenlerden şikayetçi olduk.”



‘SENDİKA DEĞİL MAFYA ANLAYIŞI’

Örgütlenme hakkının işçinin anayasal hakkı olduğunu vurgulayan Özkan şunları da ekledi: “Türkiye’de işçi hiçbir yerde anayasal hakkını kullanamıyor. Bu iktidar işçinin yasal hakkı olan örgütlenme özgürlüğünü kısıtladığı için Hizmet-İş de belediye başkanlarını tehdit ederek işçileri zorla üye yapıyor. Kocaeli, Antalya, Trabzon, İstanbul, Isparta gibi birçok ilde bu olaylar yaşandı. Sendika değil, mafya anlayışıdır bu. Bunlar sendika değil! Ancak tüm bunlara rağmen işçilerin anayasal hakkını kullanmak istedikleri her yerde biz varız. Biz kıdem tazminatının kırmızı çizgimiz olduğunu, dokunulursa genel grev kararı sayılacağını vurguluyoruz. Hizmet-İş ise fona devredilmesini istiyor. İşçiler bunu gördüğü için bizim sendikamızı tercih etti. Bunların yaptığı rekabet değil mafya anlayışıdır. Bizim partimiz Türkiye Cumhuriyeti, liderimiz de Mustafa Kemal Atatürk’tür.”



İddiaları kabul etmediler

İddiaları Hizmet-İş Sendikasına da sorduk. Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, sendikacılar arasında tartışma yaşandığını ancak silah gösterilerek tehdit edildiğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi: “Zeki bey bizim teşkilatlanma uzmanımız. Oğlunun o otelde olduğunu öğrenmesi üzerine otele gidiyor. Belediye-İş Sendikasının yöneticileriyle karşılaşıyorlar. Tartışma yaşıyorlar. Sendikal atışma. Ancak silah ya da tehdit yok. Büyütmeye de gerek yok.”



Seda Akyüz

Aydınlık