Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Iğdır’da düzenlenen teşkilat buluşmasına katıldı. Yalçın burada yaptığı konuşmasında sözleşmeli istihdamın sorunlarına değinerek kadrolu istihdamın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi

Eğitim Bir-Sen Iğdır Şubesi tarafından düzenlenen teşkilat buluşmasında Memur-Sen üyelerine seslenen Yalçın, önümüzdeki süreçte en önemli konunun sözleşmeli personeller olacağını söyledi. Yalçın, "Yeni süreçte önümüzde sözleşmeli arkadaşlarımız var. Bu istihdam modelinde 1965'ten beri devam eden 657 No'lu yasada 4C ve 4B diye istisna tutulan sözleşmelilik ruhsatı tali yolken şimdi ana yola dönüştü. Kadrolu istihdam tali yola doğru dönüştürülüyor. Bu doğru değil, bunu kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.



Sözleşmelilerin kadroya geçmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Yalçın, “Kadroya geçişi sağlamak zorundayız. Çünkü kamu görevlileri işiyle eşi arasında tercihe zorlanmamalı. Kamu görevlileri 'Eşim orada, işim burada. Ben buradayım, çocuk ortada' gibi bir ikilemin ortasında bırakılmamalı" ifadelerini kullandı.



"Doğu'da Görev Yapanlara Ek Tazminat Uygulanmalı"



Doğu'da görev yapanlara ek tazminat uygulanması gerektiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:



"Eğer ücret farklılığını ortaya koyarsanız insanlar istihdamda güçlük çekilen yerlere gittiklerinde 5 yıl, 10 yıl kendi rızasıyla kalır ve orada hizmet etmenin zevkini alır. Kıdemli personel çocuğu okuyorsa, üniversitede evladı varsa, kiradaysa 'Ben istihdamda güçlük çekilen yere gideyim, 5 yıl çalışayım, çocuklarım okulu bitirsin, ondan sonra tayinimi tekrar isteyeyim' diye buraya tercihen gelir. Yoksa burada sözleşmeli istihdamla personel tutma yöntemi ilk anlamda heyecan verir ama daha sonra bizim 2011'den önce yaşadığımız bütün tartışmaları yeniden yaşamamızı sağlar." Yalçın, programın ardından kentte görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarını dinledi.



Yalçın'dan temaslar



Teşkilat buluşması öncesine Iğdır’da çeşitli temaslarda bulunan Yalçın Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem ve Şube yönetiminden oluşan bir heyetle; Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Hakkı Alma, Iğdır il Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve Iğdır Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret ederek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.



Ziyaretlerin ardından yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Yalçın, yeni binanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.Şube Başkanı Erkan Çiğdem ise yeni hizmet binasında Memur-Sen’e yakışır hizmetlerin gerçekleştirileceğini söyledi.