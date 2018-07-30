Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Çalışma Bakanlığının açıkladığı sendikaya kayıtlı işçi sayısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Koç, Türkiye'de sendikacılık anlayışının değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Rakamlar gerçeği yansıtmıyor" dedi, sendikaları uyardı.



Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi rakamlara göre 1 milyon 800 bin sendikaya kayıtlı işçi olduğu belirtildi.



Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç'tan bu verilere itiraz geldi, "Sayı 1 milyondur" dedi.



Yıldırım Koç, Türkiye'de sendikal örgütlenmenin az olduğunu söyledi.



Koç, bazı sendikaların hükümet ile yakın ilişkide olduğunu belirtti, lüks yaşamdan vazgeçin uyarısı yaptı.



HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

ulusal.com.tr