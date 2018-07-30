"Rakamlar gerçeği yansıtmıyor" dedi, sendikaları uyardı.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi rakamlara göre 1 milyon 800 bin sendikaya kayıtlı işçi olduğu belirtildi.
Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç'tan bu verilere itiraz geldi, "Sayı 1 milyondur" dedi.
Yıldırım Koç, Türkiye'de sendikal örgütlenmenin az olduğunu söyledi.
Koç, bazı sendikaların hükümet ile yakın ilişkide olduğunu belirtti, lüks yaşamdan vazgeçin uyarısı yaptı.
HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr
Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Çalışma Bakanlığının açıkladığı sendikaya kayıtlı işçi sayısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Koç, Türkiye'de sendikacılık anlayışının değişmesi gerektiğine dikkat çekti.
"Rakamlar gerçeği yansıtmıyor" dedi, sendikaları uyardı.