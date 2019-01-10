Uzun mesai sürelerine, düşük ücrete karşı mücadele etmek için sendikaya üye oldu, işten çıkarıldı. Bant işçisi Haydar Sever, fabrika önünde direnişe başladı. İşçi Sever, Tekirdağ Ergene'deki Tamtex Tekstil fabrikasında yaşananları anlattı.

Tekirdağ Ergene'de Tamtex Tekstil fabrikasında çalışan işçiler sendikalı oldu.



Sendikalı olan ilk işçi de fabrikanın bant şefi Haydar Sever'di. Türk-İş'e bağlı Teksif sendikasına üye olan Sever, haklarına sahip çıkmaya başlayınca fabrika da sorun yaşamaya başladı. Olay işten çıkarmaya kadar vardı.



Anayasal hakkını kullanmak isterken kış gününde işinden olan işçi fabrika önünde direnişe başladı. Haydar Sever, Ulusal Kanal'a yaşadıklarını anlattı.



Sever'in fabrikada çalışan arkadaşlarına da çağrısı vardı.



Teksif Sendikası Örgütlenme Uzmanı Ali Bayram da, işverenlerin "dikensiz gül bahçesi" istediğini söyledi. Tamtex'in uluslararası markalara üretim yaptığını belirten Ali Bayram, düşük ücretlere ve uzun mesai saatlerine dikkat çekti.



Sendikanın Ulusal Kanal'a ulaştırdığı kamera görüntülerinde ise baskı altında çalışan bir kadın işçinin fenalaşarak Çorlu Devlet hastanesine kaldırıldığı ortaya çıktı.



Teksif Sendikası Örgütlenme Uzmanı Bayram, işletmeye sendikanın bayrağını asana kadar mücadele edeceklerini söyledi.





ulusal.com.tr