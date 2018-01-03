Uluslararası kargo şirketi DHL Ekspres’te çalışırken sendikalı oldukları için işten çıkarılan 9 emekçi 171 gündür direnişte. İşçilerin bağlı olduğu TÜMTİS sendikası da Bağcılar'da eylem yaptı. Eyleme farklı işçi sendikalarından destek geldi.

Sendikanın yasal hak olduğunu söylediler, işlerine son verilen emekçilerin geri alınmasını istediler.



İstanbul Bağcılar’da bulunan uluslararası Alman kargo şirketi DHL Express'te sendikalı olduğu için işten çıkarılan 9 işçi 171 gündür mücadele ediyor.



Türk İş'e bağlı TÜMTİS sendikasına üye olan işçilerin geri alınması için fabrika önünde eylem yapıldı. Eyleme farklı sendikalardan da destek geldi.



Önce TÜRK-İŞ İstanbul 1.Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, konuştu. Sendikalı olmak haktır dedi, gereksiz işten çıkarmaların son bulmasını istedi.



Uyar'ın ardından Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kenan Öztürk de abir açıklama yaptı. Kararlı ve sert konuştu.



Fabrika yönetimini uyaran Öztürk, 9 emekçinin derhal işe geri alınması gerektiğini belirtti.



TÜMTİS Genel başkanı, işçiler geri alınıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.







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