Sendikaya üye olan işçiler "yüz kızartıcı suç" işledikleri gerekçe gösterilerek fabrikadan atıldı. Tekirdağ'da Poliya Polyester’da çalışan 4 emekçi işten çıkarıldı. Petrol-İş'in örgütlendiği fabrikada işçiler direnişe geçti.

Çalışma koşullarının düzeltilmesi için sendikaya üye oldular, ancak işveren onları işten çıkardı.



İşçilerin mücadele adresi bu kez Çerkezköy'deki Poliya Polyester fabrikası oldu.



Fabrikada Petrol-İş yetki belgesini aldı. İşveren örgütlenme çalışmalarının önüne geçmek için 4 işçiyi yüz kızartıcı suç iddiasıyla işten çıkardı.



Yaşananlara Petrol-İş Sendikası sessiz kalmadı.



Sendika Genel Mali Sekreter Turgut Düşova yapılan haksızlığa tepki gösterdi, örgütlenme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



Eyleme 154 gündür direnen İstanbul AKKİM işçileri ile Teksif sendikasında örgütlenme mücadelesi yürüten Altın İplik çalışanları da destek verdi.







ulusal.com.tr

