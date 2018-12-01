Kale Kayışları fabrikası, sendikaya üye oldukları gerekçesi ile 2 emekçiyi işten çıkardı. Anayasal hakkını kullanarak Petrol-İş Sendikası'na üye olan işçiler ise direnişe başladı. İşçilere, sendikaları Petrol-İş ve Vatan Partisi'nden de destek geldi.

İstanbul Silivri de bulunan Kale Kayışları'nda 2 işçiyi işten çıkarıldı. Gerekçe ise işçilerin Petrol-İş Sendikası'na üye olması.Sendika işyerinde yeterli çoğunluğu sağlayarak 12 Kasım tarihinde de Çalışma Bakanlığından yetki belgesini aldı. İşveren yetkiye itiraz ettiği gibi 2 çalışanı da kapı önüne koydu. Sendikanın iddiasına göre de çalışanları istifaya zorladı.Petrol-İş Sendikası mücadele başlatan işçilere destek için fabrika önündeydi. Petrol iş Sendikası Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova yetki tespiti alınmasına rağmen kendileri ile görüşmeyen, sendikal örgütlenmeye engel olmaya çalışan Kale Kayışları işverenine tepki gösterdi.Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz'da Kale Kayışları fabrikasında yapılan baskıları anlattı. İşvereni uzlaşma masasına davet etti.İşçilere Vatan Partisi Silivri İlçe örgütü de destek verdi. Vatan Partisi Silivri İlçe Başkanı Latif Aydın'da işçilerin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan'da fabrika önüne giderek işçilere destek verdi.