Flormar ve Salteks işçilerinin direnişinin ardından, bir eylem haberi de Aydın'dan geldi. Sibaş Gıda fabrikasında çalışan çoğu kadın 80 işçi sendikalı oldukları için işten atıldı. İşçileri, Vatan Partisi Söke Belediye Başkan Adayı Mehmet Baydoğan yalnız bırakmadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Sibaş Gıda fabrikasında çalışan işçiler, sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarıldı. 2018 Şubat'ından bu yana çoğunluğu kadın 80 kişinin işine son verildi.



Fabrika önünde çadır kuran işçilerin direnişi 61 gündür sürüyor. Kadın işçilerden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve diğer adaylara sitem var.



Vatan Partisi Söke Belediye Başkan Adayı Mehmet Baydoğan, çadırdaki işçileri ziyaret etti, onların emek ve hak mücadelesine destek verdi.



İşçiler, makinalaşma ve temiz hammadde gibi işten çıkarma gerekçelerini kabul etmiyor. Çünkü kendilerinin yerine yeni işçilerin alındığını söylüyor. Bilirkişi gelinceye kadar bu sayının göstermelik olarak azaltılacağı uyarısında bulunuyor.



Bir yıldır mücadele veren, Sibaş işçileri, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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