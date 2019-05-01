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Sibaş işçileri 1 Mayıs'ı da direnişle geçirdi

Türkiye'nin dört bir yanında, sendikalı olduktan sonra işten atılan işçiler 1 Mayıs'ta direnişlerini sürdürdü. Aydın'da sendikalı olduktan sonra işten atılan, 124 gündür direnen Sibaş işçileri gibi... Aylardır işlerini geri alabilmek için ekmek kavgası veren işçiler yalnız değildi.

Sibaş işçileri 1 Mayıs'ı da direnişle geçirdi

Burası Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak köyü. Sibaş Gıda fabrikasında sendikalı olduktan sonra işten atılan pek çok işçi bu köyde yaşıyor. 

Sibaş işçileri, aylardır işlerini geri alabilmek için direniyor. 1 Mayıs onlar için bayramdan ziyade bir mücadele gününe dönüştü.

Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Sibaş işçilerini yalnız bırakmadı. Onlara destek ve moral verdi.

Sibaş işçileri, 1 Mayıs nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs'a işlerinden mahrum giren Sibaş işçileri, işlerini geri alıncaya kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı. 

Onların tek isteği işe geri dönebilmek, evlerine ekmek götürebilmek, gelecek 1 Mayıs'ları bayram sevinci içinde kutlayabilmek.



ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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