Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Şırnak'ta, Maden Konutları mevkiinde faaliyet gösteren kömür ocağında göçük yaşandı.



Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. 2 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Talihsiz işçilerin yardımına ilk koşanlar ise mesai arkadaşları oldu.



Kamil Sunar adlı işçi göçükten yaralı olarak kurtarıldı. Ancak mesai arkadaşı Reşit Özcan o kadr şanslı değildi.



45 yaşındaki işçi Özcan'ın naaşına kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ulaşılabildi.



Yaralı işçi Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





ulusal.com.tr