Şırnak'ta, Maden Konutları mevkiinde faaliyet gösteren kömür ocağında göçük yaşandı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. 2 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Talihsiz işçilerin yardımına ilk koşanlar ise mesai arkadaşları oldu.
Kamil Sunar adlı işçi göçükten yaralı olarak kurtarıldı. Ancak mesai arkadaşı Reşit Özcan o kadr şanslı değildi.
45 yaşındaki işçi Özcan'ın naaşına kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ulaşılabildi.
Yaralı işçi Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ulusal.com.tr
Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.
Şırnak'ta, Maden Konutları mevkiinde faaliyet gösteren kömür ocağında göçük yaşandı.