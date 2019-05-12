banner1005
Ali Koç'tan '12 Mayıs' açıklaması
Ali Koç'tan '12 Mayıs' açıklaması
Türkiye'den Almanya'ya tepki
Türkiye'den Almanya'ya tepki
Çin, nükleer anlaşmaya sadık kalacak
Çin, nükleer anlaşmaya sadık kalacak
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Şırnak'ta kömür ocağında göçük

Şırnak'ta bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Şırnak'ta kömür ocağında göçük

Şırnak'ta, Maden Konutları mevkiinde faaliyet gösteren kömür ocağında göçük yaşandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. 2 işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Talihsiz işçilerin yardımına ilk koşanlar ise mesai arkadaşları oldu.

Kamil Sunar adlı işçi göçükten yaralı olarak kurtarıldı. Ancak mesai arkadaşı Reşit Özcan o kadr şanslı değildi. 

45 yaşındaki işçi Özcan'ın naaşına kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ulaşılabildi. 

Yaralı işçi Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.