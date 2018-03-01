Günde 360 bin öğrenciyi taşıyan servis şoförleri 3 bine yakın araç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni protesto etti.
Servisçiler piyasada yeterince araç bulunduğunu belirterek, ihtiyaç fazlası plakalara tepki gösterdi.
Belediye önünde açıklama yapmalarına izin verilmeyen servis şoförlerine polis müdahale etti.
Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan şoförler gözaltına alındı.
Haber: Hasret Kaya
Kamera: Barış Yurteri
ulusal.com.tr
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