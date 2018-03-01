Başkentli servis şoförleri, AKP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin 500 adet yeni servis plakası satma kararını protesto etti. Piyasada yeterince servis aracı olduğunu belirten şoförler, araçları ile belediye önünde toplanarak eylem yaptı.

Günde 360 bin öğrenciyi taşıyan servis şoförleri 3 bine yakın araç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni protesto etti.



Servisçiler piyasada yeterince araç bulunduğunu belirterek, ihtiyaç fazlası plakalara tepki gösterdi.



Belediye önünde açıklama yapmalarına izin verilmeyen servis şoförlerine polis müdahale etti.



Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan şoförler gözaltına alındı.



Haber: Hasret Kaya

Kamera: Barış Yurteri

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