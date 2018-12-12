banner999
Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı
Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı
Akar: Göz yummayız
Akar: Göz yummayız
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı
Bizim Kent'in ilk konuğu Dr. Bülent Kerimoğlu oldu
Bizim Kent'in ilk konuğu Dr. Bülent Kerimoğlu oldu

Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında, tavandaki kayanın düşmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.

Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde tavanın çökmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.
Kazada ilk belirlemeye göre 11 işçi yaralandı. Mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

"Can kaybı söz konusu değil"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kazaya ilişkin, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, madendeki göçük sonucu yaralanan 11 işçinin ivedilikle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre 11 işçimiz yaralandı, ciddi bir yaralımız yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor." dedi.

"Göçük altındaki 3 kişi kurtarıldı"
Bakan Dönmez, kömür madeninde meydana gelen göçük altında kalan 3 işçinin kurtarıldığını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #soma #Manisa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.