banner1005
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Mustafa İlker Yücel: İzin vermeyeceğiz
Mustafa İlker Yücel: İzin vermeyeceğiz
Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Soma, yer üstü madencileri eylemde

Maden diyarı Manisa Soma'da Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne ait açık ocak el değiştirdi. Ekmek teknelerinin peşkeş çekildiğini söyleyen ocakta çalışan madenciler tepkili.

Soma, yer üstü madencileri eylemde

Manisa Soma, yer üstü madencileri eylemde. 

Soma ilçesinde Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan işçileri, açık ocağın kömürüyle birlikte verilmesine isyan etti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin  işçilerle birlikte ELİ binası önünde  açıklama yaptı.

Başkan Şahin, ELİ kamu işçisinin var oluş sebebinin açık ocaklar olduğuna dikkat çekti, geri adıma atılana kadar eylem yapacaklarını duyurdu. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #soma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.