Maden diyarı Manisa Soma'da Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne ait açık ocak el değiştirdi. Ekmek teknelerinin peşkeş çekildiğini söyleyen ocakta çalışan madenciler tepkili.

Manisa Soma, yer üstü madencileri eylemde.



Soma ilçesinde Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan işçileri, açık ocağın kömürüyle birlikte verilmesine isyan etti.



Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin işçilerle birlikte ELİ binası önünde açıklama yaptı.



Başkan Şahin, ELİ kamu işçisinin var oluş sebebinin açık ocaklar olduğuna dikkat çekti, geri adıma atılana kadar eylem yapacaklarını duyurdu.





ulusal.com.tr