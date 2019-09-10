SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler Ankara'yı salladı! İşte büyük mitingte yaşananlar

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinin 20'nci yılında Ankara'da büyük bir miting düzenledi.

Mitinge çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ünlü sanatçı Haluk Levent ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

"GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİZİ BİZ YATIRACAĞIZ"

Mitingte bir konuşma yapan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Sizler bir hak mücadelesindesiniz. Bizler de kalben sizleri destekliyoruz haklı mücadelenizde. Sadece Meclis'i beklemek yerine emeklilikte yaşa takılanların herhangi bir mağduriyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir talebi olduğu taktirde onlara yardım yapmak boynumuzun bir borcu demiştim. Fakat anlaşılmaz bir şekilde hala belediye meclisinde soru soruyolar. 'EYT'lilerin işi ne oldu?' diye. Bu sorunun muhatabı, biliyorsunuz Meclis'tir. Meclis'te sizlere söz verip de bunu yapmayanlardır. Bizler, eğer 31.12.2019 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası (GSS) primleriniz yatırılmazsa Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak GSS primlerinizi biz yatıracağız. Belediyeden başka konularda yardım isteyenler olursa kapımız sonuna kadar açık. Ankara Büyükşehir emrinizdedir."

HALUK LEVENT'TEN ŞARKI SÜRPRİZİ

Şarkıcı Haluk Levent, mitingte sahneye çıkarak 'Beni Biraz Anlasana' şarkısını söyledi. EYT'liler hep bir ağızdan "Ses ver bana" dedi.

Levent, "Yıllardır mücadele ediyorsunuz. Hiç değilse şarkı söyleyelim, insanlar mağdur olmasın." ifadelerini kullandı.

EYT'LİLER, ULUSAL KANAL'A KONUŞTU

Ankara'daki mitingi yerinde takip eden Ulusal Kanal, EYT'lilere mikrofon uzattı.

EYT mağdurları, Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada haklarını aramak için Tandoğan'da toplandıklarını ifade etti.

VATAN PARTİSİ'NDEN EYT'LİLERE DESTEK

Vatan Partisi Öncü Kadın Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri mitinge katılarak EYT'lilere destek verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de emeklilikte yaşa takılanlara bir mesaj gönderdi. Miting kürsüsünden okunan o mesajda, Perinçek, EYT mücadelesinin yanında olduğunu ve zafere ulaşacağını ifade etti.

MERAL AKŞENER'DEN EYT TALİMATI

İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla EYT'nin mitingine katıldığını belirtti.

Koncuk, "Hakkı gasp edilen EYT'lilerin gerek TBMM’de gerekse meydanlarda hep yanlarında olduk. Bundan sonrada desteklerimiz devam edecektir. Tüm EYT'lilerin en kısa sürede hak ettiklerini almalarını diliyor ve yakından takip ediyoruz." dedi.

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