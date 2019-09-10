SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ! Mansur Yavaş, EYT kararını açıkladı - emeklilikte yaşa takılanlar

Ankara'da düzenlenen büyük emeklilikte yaşa takılanlar EYT mitingine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Mitingte bir konuşma yapan Yavaş, EYT'lilere söz verdi.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Sizler bir hak mücadelesindesiniz. Bizler de kalben sizleri destekliyoruz haklı mücadelenizde. Sadece Meclis'i beklemek yerine emeklilikte yaşa takılanların herhangi bir mağduriyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir talebi olduğu taktirde onlara yardım yapmak boynumuzun bir borcu demiştim. Fakat anlaşılmaz bir şekilde hala belediye meclisinde soru soruyolar. 'EYT'lilerin işi ne oldu?' diye. Bu sorunun muhatabı, biliyorsunuz Meclis'tir. Meclis'te sizlere söz verip de bunu yapmayanlardır. Bizler, eğer 31.12.2019 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası (GSS) primleriniz yatırılmazsa Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak GSS primlerinizi biz yatıracağız. Belediyeden başka konularda yardım isteyenler olursa kapımız sonuna kadar açık. Ankara Büyükşehir emrinizdedir."

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