SON DAKİKA 10 EYLÜL 2019 SALI HABERLERİ! MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili çarpıcı açıklama

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Enginyurt, şunları belirtti:

"8 Eylül, 4447 sayılı yasayla geriye yönelik işletilen bir hakkın gasp edildiği gündür.

Gaspın mimari da CHP'li Yaşar Okuyan'dır.

On binlerce insan bu yasal gasp yüzünden EYT MAĞDURU olmuştur.

Bu haksız mağduriyet giderilmeli mi? Evet.

Lakin, Ak Parti ve MHP düşmanlığı yapanlarla değil."

ulusal.com.tr