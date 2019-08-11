Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, BAĞ-KUR'luara icra gelmekte olduğunu belirtti. Tezel, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilen yazıyı paylaştı. Yazıyla birlikte bir liste gönderildiği, listede afet ve erteleme kapsamında olan borçlular hariç kişiler için genel yazıdaki hükümlere göre icra işlemlerine başlanılması talimatı yer aldı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tüm il ve merkezlerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilen 4/b sigortalıların icra işlemleri konulu genel yazıyı paylaştı.



Tezel'in paylaştığı yazıda, şu ifadeler yer aldı:



"Kurum alacağının takip ve tahsiline ilişkni çalışma çerçevesi içinde 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup, son statüsü şirket ortağı, eczacı, doktor, avukat, noter, jokey ve antrenörleri kapsayan sigortalıların sorgu yapıldığı tarih itibarıyla 2019/04 dönemi ve öncesine muaccel toplam prim borcu bulunan sigortalıların listesi ekte gönderilmiştir.



Listelerin kontrolünün yapılarak ödeme vadesi geçmiş (afet ve erteleme kapsamında olan borçlular hariç) borçlu olan sigortalılar hakkında ilgide kayıtlı genel yazımızdaki hükümlere göre icra işlemine başlanılması hususunda gereğini rica ederim."



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