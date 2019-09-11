SON DAKİKA 11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili çarpıcı ifadeler
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "8 Eylül, 4447 sayılı yasayla geriye yönelik işletilen bir hakkın gasp edildiği gündür. Gaspın mimari da CHP'li Yaşar Okuyan'dır. On binlerce insan bu yasal gasp yüzünden EYT MAĞDURU olmuştur. Bu haksız mağduriyet giderilmeli mi? Evet. Lakin, Ak Parti ve MHP düşmanlığı yapanlarla değil." ifadelerini kullandı
EMEK 11.09.2019, 13:43 11.09.2019, 13:43
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Enginyurt, şunları belirtti:
"8 Eylül, 4447 sayılı yasayla geriye yönelik işletilen bir hakkın gasp edildiği gündür.
Gaspın mimari da CHP'li Yaşar Okuyan'dır.
On binlerce insan bu yasal gasp yüzünden EYT MAĞDURU olmuştur.
Bu haksız mağduriyet giderilmeli mi? Evet.
Lakin, Ak Parti ve MHP düşmanlığı yapanlarla değil."
ulusal.com.tr
Susamam rap şarkısının sözlerinde neler var? Şanışer'in Susamam ve Ezhel'in Olay adlı yeni rap şarkıları Türkiye'nin gündemine oturdu! YouTube'de Trend listesinde zirvedeler
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P