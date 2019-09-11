SON DAKİKA 11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! Murat Polat'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT yazısı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten çok umutlu idi yaşa takılanların yasası her an çıkar diye müjdeli haber bekliyorlardı.

Emeklilikte yaşa takılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık döneminde görüştü.

Erdoğan yaşa takılanlara IMF sizi mağdur etti biz bu mağduriyeti çözeceğiz demişti.

Ne yazık ki emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti çözülmedi.

Yaşa takılanlar yılmadı mücadeleye devam ediyor yasa çıkıncaya kadar mitingler yaparak seslerini duyuracağını söyledi.

Emeklilikte yaşa takılan binlerce kişi son olarak Ankara’da düzenlenen mitingde bir araya geldi.

Sorunlarının çözülmesini isteyen EYT’liler, “Alın terinin karşılığı olan haklarımızı istiyoruz” mesajı verdi. Mitinge İYİ Partili ve CHP’li vekillerden de destek katılımı geldi.

Emeklilikte yaşa takılanlar kanun çıkıncaya kadar hakkımızı arayacağız diyor. 1999yılından önce çıkan yasa binlerce insanı mağdur etmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlar her gün bir yerde toplanıyor ve haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söylüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emekli olmalarını engelleyen yasanın 20. yılında miting düzenledi. Binlerce EYT’li sorunlarının çözümünü talep etmek için Ankara’da bir araya gelmişti.

20 yıldır mücadele eden yaşa takılanlara belli bir yaştan sonra kimse iş bile vermiyor.

Onlar ekmeği için mücadele ediyor ve bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan istiyor.

AK Parti’li vekiller her gittiği seçim bölgelerinde emeklilikte yaşa takılanların sorunları ile karşılaşmıştı."

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