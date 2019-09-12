SON DAKİKA 12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE EYT HABERLERİ! Cem Kılıç canlı yayında önemli açıklamalar yaptı! "Emeklilikte yaşa takılanlara bir formül bulundu"

NTV yayınında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. Melda Yücel Kocaalp'in sorularını yanıtlayan Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

Prof. Dr. Cem Kılıç, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlara bir formül bulundu. Bir kısmı isteyebilir, bir kısmı istemeyebilir. Gerçekten son çalışma yaşamı içerisinde, son 10 yılda en çok konuştuğumuz, en çok kitlesi olan konulardan birisi. Dolayısıyla, üzerinde durmak düşünmek lazım. Son dönemde bir gelişme oldu. Buradan onu da paylaşmış olalım. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Bu, yeni bir gelişme. EYT'lilerin düşüncelerini, görüşlerini alacak. Karşı taraftan SGK ile görüşecek. Vedat Bilgin, benim hem ağabeyim, hocam hem de bu konuları çok iyi bilen bir sosyal politikalar uzmanı."

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