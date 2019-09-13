SON DAKİKA 13 EYLÜL 2019 CUMA HABERLERİ! Özgür Erdursun: Bunu net şekilde söylüyorum, emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorunu çözülecek

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ankara'daki büyük emeklilikte yaşa takılanlar EYT mitinginde konuştu.

Erdursun, şunları aktardı:

"EYT'lilerin sayısı 5 milyonun üzerinde... İlk işe başlaması stajyer ya da çırak olanların, prim günü eksik olanların emekli olması mümkün mü? Yasa çıkarsa 700 bin kişi emekli olacak. Üzülerek söylüyorum, ülkemizde emekli maaşları asgari ücretin altında. Ortalama emekli maaşı bin 600 lira. Yaklaşık 750 bin kişinin emekli olacağını varsaysak 1 aylık maliyet 1 milyar 200 milyon, 1 yıllık maliyet 14 milyar. Emekliler biner lira iki kez ikramiye aldığında devlete maliyeti 22 milyar. Seçimde emekliye ikramiye veriyoruz diye oy isteyenler, 22 milyarı ödeyenler sıra EYT'ye gelince maliyet çok yüksek diyorlar. Sadece Suriyelileri 40 milyar dolar harcadık diyorlar, ortalama 6 ile çarpın, maliyete bakın, bir de EYT maliyetine bakın.

Emeklilere en az asgari ücret düzeyinde maaş verilip emekliler çalışma hayatının dışında kalırsa işsizlik sorunu da çözülür. EYT sorununun çözümü işsizlik sorununa da çözümdür.

Bin liraya bin 200 liraya emekli maaşı denir mi? Bu ancak bir sosyal yardım olarak nitelenebilir. Avrupa'yı örnek gösteriyorlar. Avrupa'da emekli olan Türkiye'ye gelip tatil yapıyor. Türkiye'de bin lirayla bin 200 lirayla bu yapılabilir mi?

Hiç bu kadar çözüme yaklaşmadınız. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Çünkü EYT'liler yerel seçimlerde gücünü gösterdi. Siyasi partiler korkuyor ve ilk seçimleri kaybedecekler. EYT'lilerin sorunlarının çözüleceğine gerçekten de inanıyorum. Bu sorun çözülecektir. Halktan yana olamıyorlar, halktan yana olmayan kaybeder."

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