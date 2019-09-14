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SON DAKİKA 14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ EYT HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de yeni gelişme! Bundan sonra hangi adımların atılacağı belli oldu

Prof. Dr. Cem Kılıç, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Kılıç, "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek" ifadelerini kullandı

EMEK 14.09.2019, 13:14 14.09.2019, 13:14
SON DAKİKA 14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ EYT HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de yeni gelişme! Bundan sonra hangi adımların atılacağı belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni bir formül üretilmesi konusunda harekete geçildiğini duyurdu.

Kılıç şunları söyledi: 

"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #vedat bilgin
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