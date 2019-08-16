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Son dakika 16 Ağustos 2019 Cuma haberleri! "Emeklilikte yaşa takılanlar hemen emekli edilse dahi..." - emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "EYT Sayısı Belirlenirken; Emeklilikte; *Yaş(yaş şartı kaldırılsa bile) *Sigortalılık süresi *Prim gün sayısına bakılır Bugün EYT yasası çıksa bile, Hizmet Süresini Doldurmayan Prim Gününü doldurmayan milyonlar var! Bu nedenle açıklanan maliyet doğru değildir" paylaşımı yaptı. Erdursun, açıklamalarının devamında "Emeklilere yılda 2 kere Bin Lira veriliyor, toplam emekli sayısı 12 milyon yani yılda 24 milyon kişiye tekamül eden Biner Lira ikramiye veriliyor, buda 2 milyon kişiye aylık Bin Lira maaşa tekamül ediyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar hemen emekli edilse dahi bu kadar maliyeti yok" ifadelerini kullandı

Son dakika 16 Ağustos 2019 Cuma haberleri! "Emeklilikte yaşa takılanlar hemen emekli edilse dahi..." - emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili bir paylaşım yaptı.

Erdursun, şunları belirtti:

"EYT Sayısı Belirlenirken;

Emeklilikte;

*Yaş(yaş şartı kaldırılsa bile)

*Sigortalılık süresi

*Prim gün sayısına bakılır

Bugün EYT yasası çıksa bile,

Hizmet Süresini Doldurmayan

Prim Gününü doldurmayan milyonlar var! Bu nedenle açıklanan maliyet doğru değildir..."

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR HEMEN EMEKLİ EDİLSE DAHİ..."

Erdursun, şunları belirtti:

"Emeklilere yılda 2 kere Bin Lira veriliyor, toplam emekli sayısı 12 milyon yani yılda 24 milyon kişiye tekamül eden Biner Lira ikramiye veriliyor, buda 2 milyon kişiye aylık Bin Lira maaşa tekamül ediyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar hemen emekli edilse dahi bu kadar maliyeti yok"

ulusal.com.tr



Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #özgür erdursun
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