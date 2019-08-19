Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğinin emekli olanlara gönderilmediğini iddia etti. Tezel'e bir takipçisi, "Genelge var kanun var açın okuyun milleti galeyana getirmeyin" cevabını verdi

Sosyal güvenlik uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, kritik bir iddiayı gündeme getirdi.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili kritik bir iddiayı öne sürdü.



Tezel, SGK'nın artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini kaydetti.



Tezel, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesinin istenmediğini vurguladı.



TEZEL'E BİR TAKİPÇİSİNDEN YANIT



Tezel'e bir takipçisi, "Genelge var kanun var açın okuyun milleti galeyana getirmeyin" yanıtı verdi.



ulusal.com.tr