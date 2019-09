AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kocaeli milletvekili Emine Zeybek, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili yaptığı açıklamada konu hakkında gerekli kişilerle görüştüğünü kaydetti. İşte AK Partili Zeybek'in EYT konusundaki açıklamaları

Zeybek, EYT'lilerin mağduriyetlerinin elbette giderilmesi gerektiğini belirterek, bu durumu gerekli kişilerle görüştüğünü kaydetti.



Emine Zeybek, "EYT'lilerin iki sıkıntısı var. Benim gözlemlediğim şimdi emeklilik sebebiyle işten çıkartılıyorlar tazminatları ödeniyor" dedi.



AK Partili Zeybek, EYT konusunda Bugün Kocaeli gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



"EYT ile alakalı defalarca cumhurbaşkanımızın da açıklamaları oldu. EYT konusu tamamen maddi boyutu olan maddi boyutunun yanında geleceğe yönelikte sonuçları olabilen bir durum . O yüzden 1999'daki yasayı biz çıkarmadık. Fakat şu da bir gerçek bu kadar önceki dönemleri söylüyorum 38 yaşındaki bir bayan 43 yaşındaki bir erkeğin emekli olabildiği dönemleri yaşadık biz. Yani 18 yaşındaki bir bayan hemen sigortalı bir işe başlarsa 38 yaşında emekli olabiliyordu. Ya düşünebiliyor musunuz en verimli yaş 38 ve biz daha sonra devletin bütçesinden 20 yıl hizmet verene 40 yıllık bir maaş ödeme durumda bile kalabiliyorsunuz.



Kaldı ki ona değil vefatından sonra da çocuğuna eşine olarak devam ediyor. Bu durum devletin bütçesini büyük oranda sarsar ve ülke olarak kalkınmanızı da engeller. EYT'lilerin hesapladıkları yaş sınırı evet uzadı. Ben erken yaşta emekliliğine karşıyım ve herkesin de karşı olduğunu düşünüyorum. Kimse 40- 50 yaşında emekli olmak istemez. Bu ülkede üretmek gerekiyor. Artık yatmamalıyız. Gelişmiş ülkeler çalışarak gelişiyorlar. Etrafınıza baktığınızda her yer emekli dolu. İnsanlar genç yaşta emekli oluyor. Tekrar çalışma hakkı isteniyor o kişilere o imkânı verelim derken genç kesimle sıkıntı yaşanıyor. Biz çok zengin bir ülke değiliz. 2002 de iktidarı aldığımızda gerçekten kötü durumdaydık. Keşke çok gelişmiş bir ülke olsak sadece EYTlilere yönelik çalışmalarla sıkıntıları giderebilsek. Bir takım hesaplamalar yapılıyor.



Biz enflasyonu belli bir oranda tutmaya çalışıyoruz. Büyüme oranımızı belli bir oranda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü hedefimiz var. 2023 hedefimiz var. Hedefimize kitlenmişken bir aksaklık bizi hedefimizden uzaklaştırıyor 1-2 yıl kayıplara neden oluyor. Hedefi olan bir ülkeyiz biz. Biz büyümek istiyoruz. Dünyanın en iyi 5- 10 ekonomisine girmek istiyoruz. Daha refah bir gelecek istiyoruz. Bunun için hem hesaplı hem dikkatli olmak gerekir. Yani her adımımızın kayıt altında düzenli olması lazım. Dünü kurtarmaya kalkışırsak geçmişten farkımız olmaz. Yarınımızı göremeyiz. Kendimize her yıl hedefler koyuyoruz. Herhangi bir saldırı bizi hedefimizden uzaklaştırıyor.



EYT'lilerin mağduriyetleri ebetteki giderilmesi gerekiyor. Emekli edilerek şu aşamada değil. İki noktada ben bu durumu gerekli kişilerle görüştüm EYT'lilerin iki sıkıntısı var benim gözlemlediğim şimdi emeklilik sebebiyle işten çıkartılıyorlar tazminatları ödeniyor. Çünkü maaşları yüksek yani bir kısmı. İşveren daha düşük ücretle başka bir işçi alıyor. Emekliliği gelmediği için işçimiz gidiyor başka bir iş buluyor düşük ücretle çalışıyor ama primi oradan yatıyor. Emekli olduğunda düşük maaş bağlanacak. Bir de sağlık. Yaşı bekleyip te çalışmayanların da sağlık güvencesi sorunu var. O zaman mağduriyetler bürolarına gidilebilir. Yani emekli olduğunda maaşında hak kaybına uğramayacak ise çok bir sıkıntı yaşamaz EYT'şliler. Mevcut durumumuzda maaşı düşecek. Bu durum bir mağduriyete sebep olabilir. Bu sorunlara çözüm bağlanırsa mağduriyetler giderilebilir. Ama ben yine söylüyorum erken yaşlarda emekliliğe sıcak bakmıyorum. Çünkü bizim toplum olarak üretmemiz gerekiyor."



