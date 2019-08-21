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Son dakika 21 Ağustos 2019 Çarşamba haberleri! Ali Tezel'in emekli aylığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu SGK iddiasına takipçisinden flaş yanıt! "Genelge var kanun var açın okuyun milleti galeyana getirmeyin"

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğinin emekli olanlara gönderilmediğini iddia etti. Tezel'e bir takipçisi, "Genelge var kanun var açın okuyun milleti galeyana getirmeyin" cevabını verdi

Son dakika 21 Ağustos 2019 Çarşamba haberleri! Ali Tezel'in emekli aylığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu SGK iddiasına takipçisinden flaş yanıt! "Genelge var kanun var açın okuyun milleti galeyana getirmeyin"

Sosyal güvenlik uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, kritik bir iddiayı gündeme getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili kritik bir iddiayı öne sürdü.

Tezel, SGK'nın artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini kaydetti.

Tezel, aylık hesabının doğru olup olmadığının öğrenilmesinin istenmediğini vurguladı.

TEZEL'E BİR TAKİPÇİSİNDEN YANIT

Tezel'e bir takipçisi, "Genelge var kanun var açın okuyun milleti galeyana getirmeyin" yanıtı verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aylık bağlama karar örneği #emekli maaşı #emekli aylığı #sosyal güvenlik kurumu #sgk #ali tezel
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