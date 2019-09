SON DAKİKA 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA HABERLERİ! Akit yazarı Hacı Yakışıklı, emeklilikte yaşa takılanları EYT'lileri FETÖ'cü ilan etti

Akit yazarı Hacı Yakışıklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hutbede Atatürk'ün adı geçmediği için Diyanet'i eleştirenleri FETÖ'cülükle suçladı. Yakışıklı ayrıca, EYT mağdurlarına da aynı ithamda bulundu.



Akit yazarı Hacı Yakışıklı, 'Kayyımlar, KHK’lılar, EYT’liler, Suriyeliler' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye’de geçen seneye kadar KHK’lılar yani Kanun Hükmünde Kararname ile işten çıkarılanlar, EYT’liler yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar gibi “sosyal medya grupları” yoktu. Bunların gerçek hayattaki grupları “hükümet aleyhtarı faaliyet” yapıyorlar. Bu bir suç olmasa da durumu tespit etmek gerekir.



Şimdi bu satırları okuyan bir “emeklilikte yaşa takılan vatandaş” çıkıp da “Bize niye hükümet aleyhtarı diyorsun. Biz de Reis’e oy verdik” diyebilirler.



İşte FETÖ bu noktada devreye giriyor. FETÖ aynı zamanda “Siyonist yapılanma” olduğu için her taşın altından çıkmasa da hiçbir taşın altını boş bırakmıyor. FETÖ’nün sadece Fetullah Gülen’den ibaret olmadığını tekrar hatırlatalım. İzmir’den çıkan bir vaizin sempatizanlar toplayıp büyüttüğü bir örgüt değiller; tam tersine arkalarında Türkiye dışında devletler var.



Karargâhı Amerika’da, kafası Tel Aviv’de, kuyruğu Türkiye’de olan bir kirli örgüt!



Terör örgütleri onlarca yıldır kan dökme pahasına toplumu bölmeye çalışırken, halkın seçtiği milli liderler “18 yıl oldu” diyerek gereksiz yıpratılmalara maruz kalıyorlar. Siyasi iradeyi eleştirelim de belli noktalarda destek olsanız olmaz mı? Mesela terörle büyük mücadele var, Fırat’ın doğusunda ordumuz savaşıyor, ekonomide TL’ye dönelim denilen yerde saldırıya uğrayan ekonomimiz var. Yöneticilerimiz; “Dolar önemlidir, Avrupa bizi kullansın” fikriyatında olsaydı ortada savaş kalmazdı.



Milletçe karar veriyoruz! Esir mi yaşayacağız, hür mü olacağız?



Hür olacaksak savaşacağız, esir olacaksak, “Bugün Ankara yağmurlu, havadan sudan haber bülteni başlıyor” diye yazılar yazalım!



Konuyu dağıtmadan KHK’lılar ve EYT’lilere dönelim.



Emeklilikte “yaş” faktörü biraz daha aşağı çekilsin diyen insanların bu talepleri normaldir. Herkes daima en iyisini ister. Emeklilikte “yaş” faktörüne bir çözüm getirilmesi de her zaman talep edilebilir, normaldir. Bu durumun 1999’da oluştuğu da unutulmamalı!



FETÖ gibi örgütler ortaya çıkan boşluğa ve taleplere “EYT’liler” diye isim vererek herkesi “tek çatı” altında toplamaya çalışıyor. Bu da “olağan” diyelim, insanların “tek yumruk” hareket ederek haklarını istemesi daha etkili olur. Peki, olağandışı olan nedir? “Tek çatı” halinde toplanan EYT’liler üzerinden kendi emellerini araya sıkıştıran FETÖ herkesi çatır çatır kullanıyor, çoğu kişi de bunun farkına varamıyor. Tıpkı siyonizme çalışıp bunun farkında olmayanlar gibi!



Mevzu “hak arama” noktasından çıkıp siyasi propagandaya dönüşüyor. “EYT’lilere vermediler ama Suriyelilere veriyorlar” demeye başladılar. Bu formül İstanbul’da tuttu. FETÖ hedefine ulaştı.



Bu duruma da siyasi iradenin önlem alması gerektiği ortada! Adamlar plan yapıyor, herkesi aynı torbanın içine koyuyor, PKK’lısı, FETÖ’sü, Ulusalcısı, Kemalisti, eski ülkücüsü, muhafazakar görünümlüsü bir araya geliyor ve “aynı kişiye” oy verip onu seçebiliyorlar.



Kanun Hükmünde Kararname ile işten çıkarılanlar da KHK’lılar diye sosyal medyada örgütlenmiş vaziyette ve çoğu hâlâ çok saldırgan mesajlar atıyorlar. Ancak tüm KHK ile işten çıkarılanlar suçlu olmayabilir, aralarında “aklanmış” olanlar ve devletin güvenlik güçlerinin incelemesi sonucu örgüt üyesi olmadığı tespit edilenler olabilir. Bu durumda bunların haklarını istemesi doğaldır. Çoğu kişi aslında işlerine döndü, bunu da görmek gerekiyor. Devlet illa ki, “kurunun yanında yaşı da yakalım” demiyor.



FETÖ “boş bulduğu her yere” sızmaya devam ediyor. Bir bakmışsınız caminin birine giriyor; “Niye hutbede Atatürk ismi geçmedi” diyerek namaz kılan cemaati birbirine düşürüyor. Bir bakmışsın camiden çıkıp pat diye Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel yani LGBT’lilerin eylemlerinde kafalarına başörtü takarak boy gösteriyorlar. Bunların “İslam ehli” olması mümkün mü?



Dikkat ederseniz KHK’lı, EYT’li derken iş LGBT’liye kadar geldi. FETÖ’nün son sızma taktiği bu! FETÖ Amerika’nın ileri karakoludur. Bu karakol ülkemizde tamamen yıkılınca dünyada da yıkılması daha kolay olacaktır.



“KAYYIMLAR VE TERÖRLE MÜCADELEYE BİR ÖRNEK”



Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın daha önce Van Belediyesi’ne kayyım atandığı dönemde genel sekreterlik yapmıştı. Van’da belediyeye uğramayan, hatta Van’da yaşamayan kişileri tespit edip işten çıkarmıştı. Bu durumdan da “büyük zevk aldığını” söylemişti. Çünkü terör örgütüne darbe vurmuştu, devletten maaş alıp keyifle teröristlik yapanların tekerine kocaman bir çomak sokmuştu. Demek o çomak bayağı uzunmuş ki bugün hâlâ birileri algı yönetimi yapıp “Sanki belediyede her gün işe gelen memuru, işçiyi çıkarmış gibi” haberler yapıyorlar. Tebrikler Mustafa Yalçın! Terör örgütüne öyle çomak sokmuşsunuz ki hâlâ çıkaramamışlar!"