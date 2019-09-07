SON DAKİKA 7 EYLÜL 2019 CUMARTESİ HABERLERİ! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan EYT kararı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yavaş, "Söz verdiğimiz gibi EYT'li vatandaşlarımıza sorunlarının çözümü için belediyemizin imkanları dahilinde destek olacağız" kararını duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ve beraberindeki heyet ile görüştü.
"DESTEK OLACAĞIZ" KARARI
Yavaş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi EYT'li vatandaşlarımıza sorunlarının çözümü için belediyemizin imkanları dahilinde destek olacağız" kararını duyurdu.
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesaplarından görüşmeye dair görüntüleri paylaştı.
Görüntüler paylaşılırken "Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sn. Gönül Boran ÖZÜPAK ve beraberindeki heyet, Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Başkanımız, EYT ailesinin sorunlarını dinleyerek Belediye imkanları dahilinde her zaman yanlarında olduklarını belirtti." ifadelerini kullandı.
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