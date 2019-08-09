Ankara Valiliği'nden Kurban Bayramı tatili açıklaması
Ankara Valiliği'nden Kurban Bayramı tatili açıklaması
​TESUD heyeti, Akar ile askeri liseleri görüştü
​TESUD heyeti, Akar ile askeri liseleri görüştü
Anlaşma sağlanamadı, grev başlıyor
Anlaşma sağlanamadı, grev başlıyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika 9 Ağustos 2019 Cuma haberleri! Ali Tezel, o yazıyı paylaştı! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan SGK'dan BAĞ-KUR'lular için icra takibi genelgesi

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve gazeteci Ali Tezel, BAĞ-KUR'luara icra geldiğini belirtti. Tezel, Sostal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilen yazıyı paylaştı. Yazıyla birlikte bir liste gönderildiği, listede afet ve erteleme kapsamında olan borçlular hariç kişiler için genel yazıdaki hükümlere göre icra işlemlerine başlanılması talimatı yer aldı

Son dakika 9 Ağustos 2019 Cuma haberleri! Ali Tezel, o yazıyı paylaştı! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan SGK'dan BAĞ-KUR'lular için icra takibi genelgesi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tüm il ve merkezlerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilen 4/b sigortalıların icra işlemleri konulu genel yazıyı paylaştı.

Tezel'in paylaştığı yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Kurum alacağının takip ve tahsiline ilişkni çalışma çerçevesi içinde 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup, son statüsü şirket ortağı, eczacı, doktor, avukat, noter, jokey ve antrenörleri kapsayan sigortalıların sorgu yapıldığı tarih itibarıyla 2019/04 dönemi ve öncesine muaccel toplam prim borcu bulunan sigortalıların listesi ekte gönderilmiştir.

Listelerin kontrolünün yapılarak ödeme vadesi geçmiş (afet ve erteleme kapsamında olan borçlular hariç) borçlu olan sigortalılar hakkında ilgide kayıtlı genel yazımızdaki hükümlere göre icra işlemine başlanılması hususunda gereğini rica ederim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali tezel #bağ-kur #sigorta primi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.