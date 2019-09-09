SON DAKİKA 9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT talimatı geldi
EYT'liler önceki gün Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla komisyon kurularak, EYT’lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacağı öğrenildi. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Geniş kapsamlı ve SGK’da maduriyet yaratan konularla ilgili dosyamızı sunduk. Cumhurbaşkanımıza randevu talebimizi yineleyerek görüşmemizi tamamladık" dedi
EMEK 09.09.2019, 23:11 09.09.2019, 23:11
EYT'liler önceki gün Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla komisyon kurularak, EYT’lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacağı öğrenildi.
EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Geniş kapsamlı ve SGK’da maduriyet yaratan konularla ilgili dosyamızı sunduk.
Cumhurbaşkanımıza randevu talebimizi yineleyerek görüşmemizi tamamladık.
İletişim halinde olacağız".
ulusal.com.tr
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