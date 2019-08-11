Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
Kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları
Siyasi parti liderlerinden bayram mesajları
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri: Posta gazetesi köşe yazarı Ekrem Sarısu, kendisine gelen EYT sorusuna bu yanıtı verdi

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili bir soruya verdiği cevapta "EYT Ocak 2022'den sonra çıkarsa siz de yararlanırsınız" ifadelerini kullandı. İşte Sarısu'ya gelen soru ver verdiği yanıt

Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri: Posta gazetesi köşe yazarı Ekrem Sarısu, kendisine gelen EYT sorusuna bu yanıtı verdi

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Gelen soru ve yanıt şu şekilde:

"Soru: 15 Haziran 1973 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1997 olup 5963 gün prim ödemem var. Bu şartlarda ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanması emeklilik yaşımı geriye çeker mi? EYT çıkarsa erken emeklilikten yararlanabilir miyim?

Cevap: Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz sigorta başlangıç tarihinden önce olmalı. Askerlik sürenizin 400 gününü borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de, 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. EYT çıkmayacağını başta Cumhurbaşkanı olmak üzere neredeyse tüm yetkililer açıkladı. Ancak 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız Ocak 2022’den askerliğini borçlanırsanız 21 Kasım 2020’den sonra EYT çıkarsa siz de yararlanırsınız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #posta gazetesi #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.