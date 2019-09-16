SON DAKİKA! EYT'de kritik SGK ayrıntısı! "Çok paylaşılmayan birkaç veri" dedi ve canlı yayında tek tek açıkladı - Son dakika 16 Eylül 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, CNN Türk'te Parametre programında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÇOK PAYLAŞILMAYAN BİRKAÇ VERİ..."

Noyan Doğan, şunları söyledi:

"Çok paylaşılmayan birkaç veriyi paylaşayım ben sizinle. Kimlerden bahsediyoruz? Kaç kişidir, bu kişiler? Aslında o verileri bir söylersek burada da inanın çok net bir şey yok ama söylenen şu. Kamu tarafının yani hükümetin yapmış olduğu rapora göre, şöyle tespitler var bu konuda.

BUGÜN HERHANGİ BİR DÜZENLEME YAPILSA...

Yaklaşık 6.3 milyon kişiden bahsediyoruz. 6.3 milyon kişi bugün emeklilikte yaşa takılanlar olarak kendilerini addediyorlar. Ancak bugün herhangi bir düzenleme yapılsa bunların sadece 1.3 milyonu yararlanabilecek. Bu, kamunun yani hükümetin yapmış olduğu araştırma sonucu çıkan sonuç. Ancak emeklilikte yaşa takılanların savunduğu ise 'biz 700 bin kişiyizi sadece' diyor. Şimdi 700 bin kişi ile 1.3 milyon, 6.3 milyon arasında çok büyük bir fark var.

SGK'YA 10 YILDA 750-800 MİLYAR TL YÜK

Yine kamunun yaptığı bir araştırma sonucunda, 10 yıl içinde eğer emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir düzenleme yapılırsa ve bu kişilere emeklilik hakkı verilirse 10 yılda 750-800 milyar TL SGK'ya bir yük getirileceği tespit edilmiş. Bu, hükümetin yapmış olduğu tespit. Ancak yine bu emeklilikte yaşa takılanlar, kendileri yaptıkları analizde yıllık 14 milyarlık bir SGK'ya yük getirileceğini söylüyor. 10 yılda 140 milyar. Yani rakamları birbiri ile çok örtüşmüyor. Dolayısıyla bugün bu kişiler için bir umut ışığı doğdu."

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