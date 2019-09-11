Son dakika EYT haberleri! Cumhurbaşkanlığından emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

NTV yayınında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ile yaptığı konuşmayı aktardı.

Cem Kılıç'ın aktardığına göre, Prof. Dr. Vedat Bilgin, "Bu konuda bir formül üreteceğiz. Bunun üzerinde çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatı var." dedi.

Cem Kılıç, şunları söyledi:

"Geçenlerde kendisi ile konuştum.

Dedi ki, 'bu konuda bir formül üreteceğiz. Bunun üzerinde çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatı var.'

Ben bir parça umutlandım açıkçası.

Çünkü, bir somut adım atılmış oldu.

Umarım karşılıklı görüşmeler ile bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır.

Çünkü, gerçekten burada bir mağduriyet sözkonusu.

Bu mağduriyetin de giderilmesi gerekiyor."

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