TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'taki 4 bin 278 taşeron işçi, çalıştıkları kurumlarda sürekli işçi kadrolarına atanmak için Tes-İş Sendikası aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi. Kadro taleplerini içeren dilekçelerinin bir örneğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da ileten işçiler, dilekçelerinde iş güvenceli bir gelecek istediklerini ifade ettiler

TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron işçi statüsünde çalışan 4 bin 278 kişi, kurumlarında sürekli işçi kadrolarına atanmak için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdi.



Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasını sağlayan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) dışında kalan kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) taşeron işçiler, kadro taleplerini dile getirmeye devam ediyor.



KİT kapsamında yer alan TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ'ta taşeron statüsünde çalışan ve Tes-İş Sendikasına üye toplam 4 bin 278 işçi, "asıl işi" yaptıkları gerekçesiyle çalıştıkları kurumlarda sürekli işçi kadrolarına atanmak için Cumhurbaşkanlığı makamına dilekçe gönderdi.



Kadro taleplerini içeren dilekçelerini Tes-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Nakif Yılmaz, Eşref Erden ve Fatih Tülek vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da ileten işçiler, iş güvenceli bir gelecek istediklerini ifade ettiler.



"Taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanmasını istiyoruz"



Tes-İş Sendikası yöneticileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, KİT'lerde asıl işi yapıp kadro bekleyen yaklaşık 80 bin işçi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bu işçilerin yaklaşık 5 bini bizim iş kolumuzda. Üyemiz olan bu işçiler, haklı kadro taleplerini dilekçeye dökerek bize ulaştırdılar. Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı makamlarına hitaben yazılan bu dilekçeleri biz de posta yoluyla ilgili makamlara gönderdik. Üyelerimizle birlikte daha önce üst düzey hükümet yetkililerince verilen kadro sözünün yerine getirilmesini ve taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanmasını istiyoruz."