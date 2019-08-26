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Son dakika haberleri! Açılış töreninde bunları söyledi: Hak verilmez, alınır! İşte Özgür Erdursun'un açıkladığı çalışma hayatı reçetesine göre emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve emekli maaşı ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu sorunlarının çözümü

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıkladığı çalışma hayatı reçetesinde "Emeklilikte Yaşa Takılanları emekli et, en az emekli maaşını asgari ücret düzeyine getir, emekli olup tekrar çalışmak isteyenlerin emekli maaşlarında kesinti yap, gençlerin işsizliğine çözüm üretmiş ol, saçma sgk teşviklerine son ver sgk prim oranlarını düşür. Çalışanlar gerçekte almış oldukları maaşlarla SGK’ya bildirilsin, devletin kasasına daha çok para girsin, işçi emekli olduğunda gerçek bildirimlerle daha yüksek emekli maaşı alsın, işçi işveren arasındaki düzeni sağlamış ol" ifadeleri yer aldı. Bursa Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nin (BEYTD) açılış töreninde konuşan Erdursun, "Hak verilmez, alınır. Bu nedenle de mücadelenin içinde olmak lazım." dedi

Son dakika haberleri! Açılış töreninde bunları söyledi: Hak verilmez, alınır! İşte Özgür Erdursun'un açıkladığı çalışma hayatı reçetesine göre emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve emekli maaşı ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu sorunlarının çözümü

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışma hayatının reçetesini açıkladı.

Reçetede emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetinin nasıl giderileceği de yer aldı.

Özgür Erdursun, şunları belirtti:

"Emeklilikte Yaşa Takılanları emekli et, en az emekli maaşını asgari ücret düzeyine getir, emekli olup tekrar çalışmak isteyenlerin emekli maaşlarında kesinti yap, gençlerin işsizliğine çözüm üretmiş ol, saçma sgk teşviklerine son ver sgk prim oranlarını düşür! 

Çalışanlar gerçekte almış oldukları maaşlarla SGK’ya bildirilsin, devletin kasasına daha çok para girsin, işçi emekli olduğunda gerçek bildirimlerle daha yüksek emekli maaşı alsın, işçi işveren arasındaki düzeni sağlamış ol"

"HAK VERİLMEZ, ALINIR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Bursa Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nin (BEYTD) açılış töreninde konuştu.

Erdursun, şunları söyledi:

"Bu bir hak arama mücadelesidir, bu yüzyıllardır süren bir mücadeledir. Dünyanın hiçbir yerinde hakkını aramayana bir hak verilmez. Hak verilmez, alınır. Bu nedenle de mücadelenin içinde olmak lazım.

Bir maliyet açıklıyorlar, bunun yalan olduğunu söylüyorum. Türkiye'de işçilerin yüzde 90'ı sendikasız. Kendilerinin hakkını savunacak, gerçekten de kendilerini satmayacak, birileriyle konuşurken mikrofonları kapatmayacak kişileri arıyorlar. Onlar da EYT'lilerdir. Bizim söylediğimiz her şey popülizmden uzak gerçeklerdir. EYT'lilerin maliyeti, kişi sayısı, düşük emekli maaşlarından tutun da birçok konu, bunları EYT Derneği her zaman dile getiriyor. Ülkemizde şu an büyük bir kesim güçlüden yana, ben haklıdan yanayım ve haklıdan yana olmaya devam edeceğim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #sosyal güvenlik kurumu #sgk #emekli aylığı #emekli maaşı #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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