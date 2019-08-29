Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu SGK İl Müdürlüğü, vatandaşlarımızın daha hızlı ve verimli hizmet alabilmesi için il müdürlüğündeki tüm 4/B tahsis BAĞ-KUR emeklilik işlemleri ve dosyalarının Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezinde birleştirildiğini duyurdu

Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu SGK İl Müdürlüğü, kamuoyuna önemli bir duyuru yaptı.



Duyuruda, vatandaşların daha hızlı ve verimli hizmet alabilmesi amacıyla alınan yeni karar paylaşıldı.



Buna göre, SGK il müdürlüğündeki tüm 4/B Tahsis (Bağ-Kur Emeklilik) işlemleri ve dosyalarının Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi'nde birleştirildiği ifade edildi.



Açıklama, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü resmi Twitter adresinden yapıldı.



ulusal.com.tr



