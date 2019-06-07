Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez, kim olursa olsun. Ben mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" dedi. Uğur Dündar da "Duydukları güven nedeniyle teşekkür ederim. Uğur Dündar'da adaletin terazisi şaşmaz." açıklaması yaptı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı canlı yayına ilişkin açıklama yaptı.



"UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM"



Binali Yıldırım, şunları söyledi:



"İki partinin yetkilileri görüşmeleri yapıyorlar, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması ve bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurulması daha doğru olur. Dolayısıyla yok o kanal oldu, şu kanal olmadı gibi tereddütte tartışmalardan da kurtulmuş oluruz. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez, kim olursa olsun. Ben mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."



UĞUR DÜNDAR'DAN İLK AÇIKLAMA



Uğur Dündar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Duydukları güven nedeniyle teşekkür ederim. Uğur Dündar'da adaletin terazisi şaşmaz." dedi.



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