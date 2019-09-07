Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan EYT talimatı geldi
EYT'liler önceki gün Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla komisyon kurularak, EYT’lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacağı öğrenildi. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Geniş kapsamlı ve SGK’da maduriyet yaratan konularla ilgili dosyamızı sunduk. Cumhurbaşkanımıza randevu talebimizi yineleyerek görüşmemizi tamamladık" dedi
EMEK 07.09.2019, 10:28
EYT'liler önceki gün Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile görüştü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla komisyon kurularak, EYT’lilerin sorunlarıyla ilgili akademik bir çalışma sunulacağı öğrenildi.
EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Geniş kapsamlı ve SGK’da maduriyet yaratan konularla ilgili dosyamızı sunduk.
Cumhurbaşkanımıza randevu talebimizi yineleyerek görüşmemizi tamamladık.
İletişim halinde olacağız".
ulusal.com.tr
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