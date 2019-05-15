Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede başta sözleşmeli istihdam ve sözleşmeli personellerin sorunları olmak üzere çalışma hayatı gündemindeki sorunlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, başta sözleşmeli istihdam ve sözleşmeli personellerin sorunları olmak üzere çalışma hayatı gündemindeki sorunlara dair beklentileri yakından takip ettiklerini, dile getirilen beklentileri ve talepleri önemli gördüklerine ilişkin açıklama yaptı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ile Soner Can Tufanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede başta sözleşmeli istihdam ve sözleşmeli personellerin sorunları olmak üzere çalışma hayatı gündemindeki sorunlar ele alındı. Genel Başkan Ali Yalçın, Naci Ağbal’a sözleşmelilerin beklentilerini aktardı.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Memur-Sen heyetine teşekkürlerini iletti.



Beklentileri yakından takip ettiklerini belirten Ağbal, dile getirilen beklentileri ve talepleri önemli gördüklerini ifade etti.



Yalçın ziyaretin sonunda Ağbal’a Memur-Sen Tarihçesi takdim etti.



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