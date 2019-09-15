Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için 2 soru 2 cevap

Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında kendisine gelen emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda iki soruya yanıt verdi.

Sorular ve cevaplar şu şekilde:

"Soru: 06.02.2000 yılında ilk defa SSK'lı oldum. EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim?

Cevap: Siz EYT kapsamında değilsiniz. EYT yasası çıksa bile sizi etkilemeyecektir. 7.000 gün prim ve 58 yaş şartını yerine getirdiğiniz tarihte emekli olabilirsiniz.

Soru: 05.11.1975 doğumluyum, 02.07.1992 SSK işe giriş tarihim. 5.738 prim gün sayım var. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim?

Cevap: Şu anda 53 yaş 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5.600 gün prime tabi bulunmaktasınız. Bu durumda yaş dışında tüm şartları fazlasıyla yerine getirmiş bulunmaktasınız. Yeni çıkacak EYT yasası işe giriş tarihinizdeki kanunu esas alması hâlinde '55 yaşını doldurmamış olmakla beraber erkekler için 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5.000 gün prim' yeterli olduğundan emekli olmaya hak kazanabilirsiniz."

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