Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaştı. Polat, "Ak Parti kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre emeklilikte yaşa takılanlardan 150 bin civarın da kişinin emekli olacağını söylüyorlar." dedi

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden (EYT-SYDD) bir heyet ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.



KAÇ EYT'Lİ EMEKLİ EDİLECEK?



Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugünkü 'Yaşa takılanların gerçek sayısı ne kadar?' başlıklı yazısında AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaştı.



Polat'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



"Ak Parti kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre emeklilikte yaşa takılanlardan 150 bin civarın da kişinin emekli olacağını söylüyorlar.



Kurmayların yaptığı çalışmada 1999 yılından öncesi baz alınacak bu da tahmini rakam olarak 150 bin civarında olduğunu söyleniyor.



Şimdi hükümet 1999 yılından önce mağdur olanları emekli etmeyi düşünüyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mağduriyetlerin giderilmesi için araştırma yapılmasını istedi."



ulusal.com.tr