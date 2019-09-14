SON DAKİKA HABERLERİ! EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak: Korkmayın, çekinmeyin - 14 Eylül 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"ÖNEMLİ SONUNA KADAR OKUYUNUZ

#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

#SGKYASASIMAĞDURLARI

Mağduriyetlerinden haberdar olmayan arkadaşlarımıza ulaşma çabamız ve Edirne'den KArsa'a kadar mücadelemize güç katacak FEDERASYONLAŞMA yoluna girdiğimizi belirtmiştik.

Devletin yasaları ile kurulmuş, ticari faaliyet taşımayan, hak mücadelesi veren RESMİ kimliğimizle alınan yolumuzda kurulan İL DERNEKLERİMİZ sürecini tamamlamak üzere.

Değerli arkadaşlarım, dernekleşmek kolay bir sürec değil, sizlerin üyelikleri ile bu mücadelede üye olmanız (sayımız önemli) devamlılık için çok önemli.

Dernek başkanları arkadaşlarımız, alın terinin emeğin ne demek olduğunu bilen elini taşın altına koyan arkadaşlarımız buyuk sorumluluk almıştır. Bu arkadaşlarımız bunca insanın emeği alın teri varken 1 TL nin bile hesabını yapan arkadaşlarımızdır. Hepimizin hakları için mücadele amaçlı kurulduk.

Demem o ki arkadaşlarım;

EYT SYDD adı altında kurulan derneklerimize üye olmaktan korkmayın, çekinmeyin.

Bizlerin mücadelesi hak mücadelesi.

Derneğe üyelikleriniz ve katkılarınızla bu arkadaşlarımız sorumluluklarını yerine getirecek ayakta kalmaya devam edecektir.

Herkesin destek olmasını diliyor, istiyor ve neyi başarmak istiyorsak birlikte BAŞARACAĞIMIZI biliyoruz.

İl derneklerimizin yetkili isimlerini Eyt Alper Özüpak Eşref Daşgüleç arkadaşlarımızdan alabilirsiniz.

BİZ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"

ulusal.com.tr