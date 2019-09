Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Gönül Boran Özüpak, mağduriyetlerinin giderilmesi için ismi anılan Finlandiya modeli ile ilgili açıklama yaptı. Özüpak, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin ile yapılan görüşmede hazırlanmasına karar verilen raporun içeriği ile ilgili hiçbir açıklamanın olmadığını belirtti. Özüpak, internette dolaşıma sokulan EYT çözümü için modellere itibar edilmemesi uyarısında bulundu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Gönül Boran Özüpak, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin ile yapılan görüşmede hazırlanmasına karar verilen raporun içeriği ile ilgili anılan Finlandiya modeline ilişkin açıklama yaptı.

Gönül Boran Özüpak, şunları söyledi:

"Merhaba değerli arkadaşlarım, kaderdaşlarım, mücadeleci arkadaşlarım,

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

VEDAT BİLGİN İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Değerli arkadaşlarım, 5 Eylül tarihinde Çankaya Köşkü'nde yaptığımız Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bey ile 1 saatlik toplantımızda derdimizin ve amacımızın ne olduğunu, yaşadığımız mağduriyetlerimizi en ince ayrıntısına kadar anlattık.

RAPORU CUMHURBAŞKANIMIZA YANSITACAKLAR

Bizlere hak verdiler. Biliyorlar esasında özellikle Vedat Bey, Çalışma Ekonomisi üzerine doktora yapmış profesör olmuş ve işin içinden gelen birisi. Bu mağduriyetler ile ilgili her türlü, her kalemi biliyorlar. Bununla ilgili de raporu sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz ki en adil haliyle yansıtacaklardır.

FİNLANDİYA MODELİ

Değerli arkadaşlarım son zamanlarda sosyal medyada internet haber kanallarında hazırlanacak rapor ile ilgili bazı içerikler var. Finlandiya modeli vs. vs. Bunlar çoğaltılabiliyor.

İÇERİK İLE İLGİLİ HİÇBİR AÇIKLAMA YOK

Arkadaşlarım içerik ile ilgili hiçbir açıklama yok. Hiçbir söz yok. Sizlerden ricam bunlara itibar edip de kendinizi yıpratmayın. Biz 8 Eylül 1999 öncesi girişleri kapsayacak bir şekilde tekrar bir mağduriyet yaşatmayacak bir şekilde bir raporun çıkmasının mücadelesini veriyoruz.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kuşa dönen bağlanacak olan emekli aylıklarımızın eski oranlara getirilmesinin mücadelesini veriyoruz. Çocuk yaşta başladığımız staj ile bir sigorta numarası ile aldığımız numara ile çalışma hayatımıza başladığımız sürecin emeklilikten sayılması için mücadele veriyoruz. Sizlerden ricam sabırlı olacağız, olgunluğumuzu bilinçli bir topluluk olduğumuzu her yerde göstereceğiz. Haklarımıza sahip çıkacağız ve en önemlisi mücadelemizi bırakmayacağız. Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız. Buna inandığınızı biliyorum ama hiçbir şekilde tahriklere de kapılmayın. Küfürler dolaşıyor, hakaretler dolaşıyor, herkes layıkı ile yaşasın, biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız arkadaşlar. Birlikte güçlüyüz."

