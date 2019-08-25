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Son dakika haberleri... EYT reçetesiyle emeklilikte yaşa takılanların, SGK Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine getirilmesi ve işsizliğe çözüm buldu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıkladığı çalışma hayatı reçetesinde "Emeklilikte Yaşa Takılanları emekli et, en az emekli maaşını asgari ücret düzeyine getir, emekli olup tekrar çalışmak isteyenlerin emekli maaşlarında kesinti yap, gençlerin işsizliğine çözüm üretmiş ol, saçma sgk teşviklerine son ver sgk prim oranlarını düşür. Çalışanlar gerçekte almış oldukları maaşlarla SGK’ya bildirilsin, devletin kasasına daha çok para girsin, işçi emekli olduğunda gerçek bildirimlerle daha yüksek emekli maaşı alsın, işçi işveren arasındaki düzeni sağlamış ol" ifadeleri yer aldı

Son dakika haberleri... EYT reçetesiyle emeklilikte yaşa takılanların, SGK Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine getirilmesi ve işsizliğe çözüm buldu

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışma hayatının reçetesini açıkladı.

Reçetede emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetinin nasıl giderileceği de yer aldı.

Özgür Erdursun, şunları belirtti:

"Emeklilikte Yaşa Takılanları emekli et, en az emekli maaşını asgari ücret düzeyine getir, emekli olup tekrar çalışmak isteyenlerin emekli maaşlarında kesinti yap, gençlerin işsizliğine çözüm üretmiş ol, saçma sgk teşviklerine son ver sgk prim oranlarını düşür! 

Çalışanlar gerçekte almış oldukları maaşlarla SGK’ya bildirilsin, devletin kasasına daha çok para girsin, işçi emekli olduğunda gerçek bildirimlerle daha yüksek emekli maaşı alsın, işçi işveren arasındaki düzeni sağlamış ol"

ulusal.com.tr

Etiketler; #sosyal güvenlik kurumu #sgk #emekli aylığı #emekli maaşı #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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