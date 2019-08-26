Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, büyük Ankara mitingi için çağrıda bulundu.
Alper Özüpak, şunları belirtti:
"8 Eylül Pazar günü saat 12.00 da Tandoğan Meydanında EYT SYD DERNEĞİ Eyt nin 20.mağduriyet yılında bütün mağduriyetlerin bitmesi için
BU HAK GASPI SON BULSUN
Mitingi düzeleyecektir
Eyt
Abo
Staj magdurları
Bes
Gss
Kıdem tazminatı
Emekliler
Plaza çalışanları
Memurlar
Mağdur arkadaşlarımızı
BU HAK GASPLARI SON BULSUN diye hep beraber haykırmak için sizi davet ediyoruz.
Gelin bir olalım hep beraber haykıralım
HAKSIZLIKLAR SON BULSUN
İnsanca yaşamak için birlikte mücadeleye davet ediyoruz
Mitingimizi
Bşk Yrd Mustafa Avcı ve Ülkü Sezgin in sunumuyla
EYT SYD DERNEĞİ Bşk Eyt Gönül Boran Özüpak
Sgk uzmanı Özgür Erdursun
İl KOORDİNATÖRÜ Alper Özüpak'ın
Konuşmacı olarak katılım saglayacaklardır.
Sanatçı Haluk Levent ve siyasiler, Sendikalar mitingimize destek vereceklerdir.
Haklı davamızda hakkımız için omuz omuza Tandogan da hep beraber mağduriyetlerin bitmesi için buluşacagız.
SEN VARSAN BİR FAZLAYIZ"
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, büyük Ankara mitingi için çağrıda bulundu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, büyük Ankara mitingi için çağrıda bulundu.