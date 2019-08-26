Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, büyük Ankara mitingi için çağrıda bulundu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, büyük Ankara mitingi için çağrıda bulundu.



Alper Özüpak, şunları belirtti:



"8 Eylül Pazar günü saat 12.00 da Tandoğan Meydanında EYT SYD DERNEĞİ Eyt nin 20.mağduriyet yılında bütün mağduriyetlerin bitmesi için

BU HAK GASPI SON BULSUN

Mitingi düzeleyecektir

Eyt

Abo

Staj magdurları

Bes

Gss

Kıdem tazminatı

Emekliler

Plaza çalışanları

Memurlar

Mağdur arkadaşlarımızı

BU HAK GASPLARI SON BULSUN diye hep beraber haykırmak için sizi davet ediyoruz.

Gelin bir olalım hep beraber haykıralım

HAKSIZLIKLAR SON BULSUN

İnsanca yaşamak için birlikte mücadeleye davet ediyoruz

Mitingimizi

Bşk Yrd Mustafa Avcı ve Ülkü Sezgin in sunumuyla

EYT SYD DERNEĞİ Bşk Eyt Gönül Boran Özüpak

Sgk uzmanı Özgür Erdursun

İl KOORDİNATÖRÜ Alper Özüpak'ın

Konuşmacı olarak katılım saglayacaklardır.

Sanatçı Haluk Levent ve siyasiler, Sendikalar mitingimize destek vereceklerdir.

Haklı davamızda hakkımız için omuz omuza Tandogan da hep beraber mağduriyetlerin bitmesi için buluşacagız.

SEN VARSAN BİR FAZLAYIZ"



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