Son dakika haberleri... Hükümetin kamu işçisine teklif ettiği zam oranı belli oldu

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5 zam teklif etti, bunun kabul edilecek tarafı yok" dedi. Atalay, 3500 Tl altında maaş alanlar için 60 TL zam teklifi yapıldığını söyledi

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapıldı.



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantının ardından kameraların karşısına geçti.



Atalay, "3500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi. Biz de Çalışma Bakanı'na teşekkür ettik" dedi.



Atalay, teklifin kabul edilebilecek, müzakere edilecek bir tarafının olmadığını söyledi.



Atalay, "Ağustos sonuna kadar ya imzalayacağız ya da grev. Yasalar ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Teklifin kabul edilecek bir yanı yok" diye konuştu.



TÜRK-İŞ EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİNİN BRÜT 3500 TL OLMASINI TALEP ETTİ



Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu.



Türk-İş'in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk "İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız" değerlendirmesinde bulunmuştu.



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