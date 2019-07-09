Son dakika haberleri... Öz-İş, Hak-İş'ten ihraç ediliyor

Yaklaşık 25 bin üyesi bulunan Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası (Öz-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) üyeliğinden çıkarılıyor. Hak-İş Disiplin Kurulu'nun aldığı “Öz-İş Sendikası'nın konfederasyon üyeliğinden çıkarılma kararı”, 10 Temmuz'da Ankara'da yapılacak Hak-İş 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda delegelerin oylarına sunulacak

Öz-İş Genel Sekreteri Kadir Sağlam, 3 Mart 2018 tarihinde Facebook’ta “Öz Hak-İş Konfederasyonu’na ne dersiniz?” paylaşımında bulunmuştu. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda yeni bir konfederasyon kurulmasına yönelik destek mesajları yazıldı. Öz-İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri yaptığı yorumlarda “Herkesi özüne, Öz Hak-İş’e davet ediyoruz. Özüne dönmeyen kaybolmaya mahkumdur. Yaşasın Öz Hak-İş”, “Öz Hak-İş tüm emekçilerin, işçilerin ve gerçek hak mücadelesi verecek olanların konfederasyonu olacaktır”, “Geç bile kalındı, hayırlı olsun” ifadelerini kullanması gözlerden kaçmadı. Hak-İş Yönetim Kurulu 3 Mayıs 2018'de aldığı karar ile Öz-İş Sendikası’nı, konfederasyon üyeliğinden çıkarılması talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk etti.Disiplin Kurulu’nca yapılan inceleme, araştırma ve soruşturma sonucunda, Öz-İş Sendikası’nın, Hak-İş Konfederasyonu üyeliğinden çıkarılmasına karar verildi. Karar, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlıklarına gönderilen yazıyla bildirildi. Gerekçeli kararda, Öz-İş Sendikası, Hak-İş Konfederasyonu’nun tüzük hükümlerine, amaçlarına, temel ilkelerine ve iç işleyişine ve düzenine uymamakla suçlandı. Hak-İş Yönetim Kurulu’na ve konfederasyona üye bir kısım sendikaların yöneticilerine hakaret edildiği ifadelerine yer verilen kararda, asılsız isnatlarda bulunulduğu, konfederasyonu zayıflatmaya, bölmeye, parçalamaya, yıkmaya ve Öz Hak-İş Konfederasyonu adı altında yeni bir konfederasyon kurmaya çalışıldığı savunularak, Öz-İş Sendikası’nın Hak-İş Konfederasyonu üyeliğinden çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.Konfederasyon genel merkezinde 2 Temmuz'da toplanan Hak-İş Başkanlar Kurulu da Öz-İş'in konfederasyon üyeliğinden çıkarılması konusunda görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Hak-İş Başkanlar Kurulu, Hak-İş’in kuruluş değer ve ilkelerinden aykırı hareket eden ve bu hareketlerini, konfederasyon yöneticilerine ağır hakaretlere kadar götüren, alternatif konfederasyon kurma girişimleri belgelerle sabit olan bir yapının Hak-İş çatısı altında yeri olamayacağını vurgulamışlardır.”Öz-İş’in akıbeti, 10 Temmuz'da yapılacak Hak-İş 14’üncü Olağan Genel Kurulu’nda delegelerin oylaması sonucu belli olacak.Öte yandan sosyal medyada “espri” amaçlı yapılan bir paylaşımın bahane edilerek sendikalarının Hak-İş’in dışına çıkarılmaya çalışıldığını ileri süren Öz-İş Sendikası da 20 Temmuz'da Ankara'da yapacağı Olağanüstü Genel Kurul'da Hak-İş Konfederasyonu'ndan ayrılmayı delegelerin oylamasına sunacak. Genel Kurul ayrıca yeni kurulacak bir konfederasyon oluşumuna katılmayı da oylayacak.