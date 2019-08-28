Vatandaşlar internette ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt arıyor. Yurttaşlar, emekli olma tarihlerini, emekli olacakları yaşın kaç olduğunu öğrenmeyi merakla sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun; BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu SSK işe başlama tarihine göre erkek ve kadınların ne zaman, kaç yaşında emekli olacağını tek tek açıkladı. Erdursun, düşük emekli maaşı için bir çözüm de önerdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, BAĞ-KUR'da 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlangıcı olan kadınların 5400 gün ve 60 yaş, erkeklerin ise 5400 gün ve 62 yaş şartıyla emekli olabileceğini belirtti.



BAĞ-KUR başlangıç tarihi 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan kadınların 5400 gün ve 61 yaş, erkeklerin ise 5400 gün ve 63 yaş şartıyla emekli olabileceğini belirten Erdursun, Emekli Sandığı bünyesinde sigortar giriş tarihi 30 Nisan 2008 tarihinden daha önce olan bütün kadın ve erkeklerin 61 yaşında emekli olabildiğini kaydetti.



Emekli Sandığı bünyesinde sigorta giriş tarihi 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan erkeklerin 5400 gün ve 63 yaş şartı, kadınların ise 5400 gün 61 yaş şartıyla emekli olabildiği bildirildi.



SSK SOSYAL SİGORTALAR KURUMU



SSK işe başlama tarihi 30 Nisan 2008 sonrası olan erkeklerin 5400 gün sigorta prim günüyle 63 yaşında, kadınların ise 5400 gün prim ödemesiyle 61 yaşında emekli olabileceği paylaşıldı.



"BU SİSTEM DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ANLAMINA GELİYOR"



Özgür Erdursun, "Bugün milyonlarca çalışan farkında değil yada farkında ama umursamıyor belki de umursuyor ama yapabileceği birşey yok... SGK uygulamasında, 1.10.2008 sonrasında çalışma süresi arttıkça aylık bağlama oranı düşmektedir. Bu sistem DÜŞÜK EMEKLİ maaşı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



"ABO DÜZELTİLMESİYLE ÇÖZÜLEBİLİR"



Düşük emekli maaşının sistemde esaslı bir değişiklikle, daha uzun süre prim ödeyenlere daha yüksek aylık bağlama oranı (ABO) getirilmesiyle ve sistemdeki hataların (ABO) düzeltilmesiyle çözülebileceği vurgulandı.



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