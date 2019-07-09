Son dakika haberleri... Toplu iş sözleşmesinde anlaşma yok! Yüzde 9'u kabul etmeyen Türk-İş genel grev mesajı verdi

Hükümetin 2020-2021 yılları için önerdiği yüzde 9'luk zammı kabul etmeyen Türk-İş, genel grev mesajı verdi. Kamu işçileri için Çalışma Bakanlığı ile toplu iş sözleşmesi pazarlığı yapan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yasalardaki haklarını kullanacaklarını söyledi. Atalay, taleplerinin kabul edilmemesi halinde alanlara ineceklerini açıkladı

İşçi, yüzde 18 artı enflasyon farkı istedi. Hükümet ise yüzde 9 önerdi. İstediğini alamayan Türk-iş genel grev mesajı verdi.



Kamudaki yaklaşık 200 bin işçi için 2020-2021 yıllarında geçerli olacak zam oranının belirlenmesi kapsamında hükümet ile işçi temsilcisi ikinci kez masaya oturdu.



Türk-İş'in önerdiği bu rakamları kabul etmeyen Çalışma Bakanlığı, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 4 teklif etti. Bunun yanı sıra 3500 liranın altında maaş alanlara ek 60 lira verilmesini önerdi.



Hükümetin bu teklifini kabul etmeyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, anlaşma olmaması halinde grev yapacaklarını açıkladı.



Atalay, olası grev kararına karşı gelecek tepkilere de şimdiden yanıt verdi.



ulusal.com.tr

